Славянск ночью россияне атаковали дронами-камикадзе и С-300 - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Донецкая область продолжает обстреливаться врагом сразу по четырем направлениям. Ночью из-за ракетных ударов С-300 и БПЛА получил повреждения Славянск. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью россияне обстреляли Славянск - применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. Пострадали 7 многоэтажек, 5 частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и машины", - сообщил Кириленко.
Детали
По кго словам, ситуация по направлениям следующая:
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- На Волновахском направлении повреждено агропредприятие в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка.
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- На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке: использовали артиллерию, ракеты и 4 раза - Грады. В зоне поражения - дома на 6 улицах.
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- На Горловском направлении повреждены 2 дома в Торецкой громаде, под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Никифоровка и Васюковка Соледарской громады.
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- На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Северске, повреждены дома на 4 улицах. 11 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады - без жертв.
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