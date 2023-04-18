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Славянск ночью россияне атаковали дронами-камикадзе и С-300 - ОВА

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 • 502854 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Донецкая область продолжает обстреливаться врагом сразу по четырем направлениям. Ночью из-за ракетных ударов С-300 и БПЛА получил повреждения Славянск. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Ночью россияне обстреляли Славянск - применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. Пострадали 7 многоэтажек, 5 частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и машины", - сообщил Кириленко.

Детали

По кго словам, ситуация по направлениям следующая:

  • На Волновахском направлении повреждено агропредприятие в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка.
  • На Донецком направлении россияне активно стреляли по Авдеевке: использовали артиллерию, ракеты и 4 раза - Грады. В зоне поражения - дома на 6 улицах.
  • На Горловском направлении повреждены 2 дома в Торецкой громаде, под огнем Орехово-Васильевка, Миньковка, Никифоровка и Васюковка Соледарской громады.
  • На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Северске, повреждены дома на 4 улицах. 11 прилетов зафиксировано в Торском и Заречном Лиманской громады - без жертв.

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