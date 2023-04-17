Константиновка в Донецкой области за сутки подверглась двум ракетным ударам врага
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Донецкой области под обстрелами российских оккупантов находится четыре направления, Константиновка за сутки подверглась двум ракетным ударам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Кириленко, ситуация по области по состоянию на утро 17 апреля следующая:
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- На Волновахском направлении повреждены 5 домов в Новоукраинке, под обстрелами Пречистовка и Богоявленка.
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- На Донецком направлении повреждены 2 дома в Соловьево Очеретинской громады, зафиксировано 3 обстрела Курахово и одиночные обстрелы Авдеевки.
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- На Горловском направлении накануне Константиновка подверглась двум ракетным ударам - враг попал на территорию предприятия, повредил 3 здания и автомобиль. Громко было в Часовоярской громаде.
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- На Лисичанском направлении под огнем Звановка и Переездное, также россияне в течение суток обстреливали Северск.
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За сутки количество жертв россиян в Донецкой области возросло на 4 погибших - в результате удара в Славянске 14 апреля, отметил он.
По данным полиции области, за минувшие сутки полицейские задокументировали 20 атак врага в Донецкой области. Армия рф попала в 10 населенных пунктов. "Повреждены жилые дома, обошлось без жертв", - указали в полиции.
"Две ракеты "С-300" войска рф направили по Константиновке", - уточнили в полиции области.
Дополнение
16 апреля в Славянске завершились поисково-спасательные работы на пятиэтажке. Из-под завалов достали тела еще 4 человек – 3 женщин и 1 мужчины. Всего в руинах найдено 15 человек: 5 удалось спасти, 10 – погибли.