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Костянтинівка на Донеччині за добу зазнала двох ракетних ударів ворога

Костянтинівка на Донеччині за добу зазнала двох ракетних ударів ворога

Київ • УНН

 • 666988 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Донецькій області під обстрілами російських окупантів перебуває чотири напрямки, Костянтинівка за добу зазнала двох ракетних ударів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Кириленка, ситуація по області станом на ранок 17 квітня наступна:

  • На Волноваському напрямку пошкоджено 5 будинків у Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка.
  • На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Соловйовому Очеретинської громади, зафіксовано 3 обстріли Курахового та поодинокі обстріли Авдіївки.
  • На Горлівському напрямку напередодні Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів - ворог поцілив на територію підприємства, пошкодив 3 будівлі та автівку. Гучно було у Часовоярській громаді.
  • На Лисичанському напрямку під вогнем Званівка і Переїзне, також росіяни впродовж доби обстрілювали Сіверськ.

За добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 4 загиблих - внаслідок удару у Слов'янську 14 квітня, зазначив він.

За даними поліції області, за минулу добу поліцейські задокументували 20 атак ворога на Донеччині. Армія рф поцілила в 10 населених пунктів. "Пошкоджено житлові будинки, обійшлося без жертв", - вказали у поліції.

"Дві ракети "С-300" війська рф спрямували по Костянтинівці", - уточнили у поліції області.

Доповнення

16 квітня у Слов’янську завершилися пошуково-рятувальні роботи на п’ятиповерхівці. З-під завалів дістали тіла ще 4 людей – 3 жінок та 1 чоловіка. Загалом у руїнах знайдено 15 людей: 5 вдалося врятувати, 10 – загинули.

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