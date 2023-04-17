Костянтинівка на Донеччині за добу зазнала двох ракетних ударів ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Донецькій області під обстрілами російських окупантів перебуває чотири напрямки, Костянтинівка за добу зазнала двох ракетних ударів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Кириленка, ситуація по області станом на ранок 17 квітня наступна:
-
- На Волноваському напрямку пошкоджено 5 будинків у Новоукраїнці, під обстрілами Пречистівка та Богоявленка.
-
- На Донецькому напрямку пошкоджено 2 будинки у Соловйовому Очеретинської громади, зафіксовано 3 обстріли Курахового та поодинокі обстріли Авдіївки.
-
- На Горлівському напрямку напередодні Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів - ворог поцілив на територію підприємства, пошкодив 3 будівлі та автівку. Гучно було у Часовоярській громаді.
-
- На Лисичанському напрямку під вогнем Званівка і Переїзне, також росіяни впродовж доби обстрілювали Сіверськ.
-
За добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 4 загиблих - внаслідок удару у Слов'янську 14 квітня, зазначив він.
За даними поліції області, за минулу добу поліцейські задокументували 20 атак ворога на Донеччині. Армія рф поцілила в 10 населених пунктів. "Пошкоджено житлові будинки, обійшлося без жертв", - вказали у поліції.
"Дві ракети "С-300" війська рф спрямували по Костянтинівці", - уточнили у поліції області.
Доповнення
16 квітня у Слов’янську завершилися пошуково-рятувальні роботи на п’ятиповерхівці. З-під завалів дістали тіла ще 4 людей – 3 жінок та 1 чоловіка. Загалом у руїнах знайдено 15 людей: 5 вдалося врятувати, 10 – загинули.