Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумської області: одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Протягом дня окупанти обстріляли 6 громад Сумської області, було зафіксовано 165 прильотів. Внаслідок обстрілу Річківської громади загинула жінка, передає УНН з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
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"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 6 прикордонних громад – Річківської, Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Есманської, Середино-Будської. Зафіксовано 165 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. На жаль, є загибла, поранені та значні руйнування", - йдеться у повідомленні.
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"Річківська громада: по селу Річки Річківської росіяни били з артилерії (7 прильотів ствольна артилерія та 5 прильотів РСЗВ), унаслідок чого 1 цивільна особа (жінка) поранена, 1 цивільна особа від отриманих поранень (жінка) померла у кареті швидкої допомоги, пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Через 2 години по селу ворог вдарив ще раз із РСЗВ – ще 5 прильотів", - зазначили у Сумській ОВА.
По території Юнаківської громади здійснено гранатометний обстріл (1 постріл), унаслідок чого 1 цивільна особа (чоловік) отримала поранення.
На Новослобідську громаду окупанти скинули 8 мін, унаслідок чого пошкоджено приватне домогосподарство. В інший населений пункт громади були скинуті ще 11 мін.
У Середино-Будській громаді зафіксовано 20 прильотів з артилерії, унаслідок чого пошкоджено 4 домоволодіння.
Есманська громада: ворог здійснив мінометний обстріл, зафіксовано 5 прильотів.
У Білопільській громаді росіяни гатили по території громади з АГС – 40 прильотів, артилерії – 8 прильотів та мінометів – 55 прильотів.
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