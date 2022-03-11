Российские самолеты обстреляли три белорусских населенных пункта на границе с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по трем населенным пунктам в Беларуси находясь в воздушном пространстве Украины: Копани, Бухличи и Верхний Теребежев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
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“Есть информация об обстреле н.п. Бухличи и Верхней Теребежей (Республика Беларусь)", - говорится в сообщении.
В СБУ сообщают, что по их данным, РФ осуществляет ряд авиаударов по объектам, которые расположены на территории Беларуси.
“Цель понятна - обвинить в провокациях Украину и окончательно втянуть Вооруженные Силы Республики Беларусь в войну! В то же время официально заявляем: украинские военные не планировали и не планируют совершать никаких агрессивный действий в отношении Республики Беларусь!”, - отмечается в сообщении.
Что было раньше
Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40. РФ нанесла огневое поражение по населенному пункту Копани.
Перед этим министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.