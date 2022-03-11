Російські літаки обстріляли три білоруські населені пункти на кордоні з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по трьох населених пунктах в Білорусі перебуваючи в повітряному просторі України: Копані, Бухличі та Верхній Теребежів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Цитата
“Є інформація про обстріл н.п. Бухличі та Верхній Теребежів (Республіка Білорусь)", - йдеться в повідомленні.
В СБУ повідомляють, що за їх даними, РФ здійснює низку авіаударів по об‘єктах, котрі розташовані на території Білорусі.
“Мета зрозуміла - звинуватити в провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну! Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивний дій стосовно Республіки Білорусь!”, - наголошується в повідомленні.
Що було раніше
Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40. РФ нанесла вогневе ураження по населеному пункту Копані.
Перед цим міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.