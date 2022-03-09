Российские лидеры и олигархи, морской сектор и белорусские банки: в ЕС согласовали новый пакет санкций

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"COREPER II одобрил новые санкции против российских лидеров и олигархов и членов их семей, причастных к российской агрессии против Украины. COREPER II также утвердил санкции, чтобы дополнить и согласовать наши меры с уже принятыми санкциями. В частности, принятые меры направлены на исключение 3 белорусских банков из системы SWIFT. Они проясняют вопросы по криптовалютам и дополняют перечень технологий и товаров, которые нельзя экспортировать. Также были утверждены санкции против морского сектора", - говорится в сообщении председательства в Twitter.

Детали

Эти санкции будут официально приняты Советом ЕС путем письменной процедуры с целью их быстрой публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

Ранее

СМИ писали, что ЕС наложит санкции на большее количество российских олигархов и белорусских банков, а также собирается запретить экспорт морских технологий в РФ из-за вторжения в Украину.