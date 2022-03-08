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ЄС збирається заборонити експорт морських технологій у РФ у межах нового пакету санкцій - Reuters

ЄС збирається заборонити експорт морських технологій у РФ у межах нового пакету санкцій - Reuters

Київ • УНН

 • 167543 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. ЄС накладе санкції на більшу кількість російських олігархів і білоруських банків, а також збирається заборонити експорт морських технологій в РФ через вторгнення в Україну. Про це з посиланням на джерела пише Reuters, інформує УНН.

Деталі

Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну, яке націлене на нових російських олігархів і політиків і три білоруські банки, повідомили виданню у вівторок три джерела.

Санкції, які будуть обговорюватися посли ЄС у вівторок, як вказано, "заборонять трьом білоруським банкам доступ до банківської системи SWIFT і додадуть кількох олігархів і російських законодавців до чорного списку ЄС, який уже включає багато осіб".

"Новий пакет санкцій також забороняє експорт морських технологій з ЄС до Росії та надає рекомендації щодо моніторингу криптовалют, щоб уникнути їх використання для обходу санкцій ЄС", - повідомляє видання з посиланням на джерела.

Доповнення

Bloomberg із посиланням на неназвані джерела повідомило 7 березня, що Євросоюз готує нові санкції проти Росії, деякі з них можуть бути запроваджені вже у вівторок, 8 березня.

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