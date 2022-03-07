ЄС готує нові санкції проти Росії - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Bloomberg із посиланням на неназвані джерела повідомляє, що Євросоюз готує нові санкції проти Росії, деякі з них можуть бути запроваджені вже у вівторок, 8 березня, пише УНН.
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"За словами людей, знайомих з дискусіями, європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, включаючи потенційні дії щодо портів і кораблів, введення санкцій щодо більшої кількості осіб, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці", - пише агентство.
За даними видання, "деякі з заходів можуть бути ухвалені вже у вівторок", про що сказало одне з джерел.
Деталі
ЄС також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, у тому числі щодо криптовалют, та обмеженням того, як вони можуть бути використані для обходу заходів, пише видання.
Доповнення
Захід ввів кілька пакетів санкцій проти Росії за її вторгення в Україну. Зокрема, ЄС схвалив відключення семи банків РФ від SWIFT.