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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Російські лідери та олігархи, морський сектор та білоруські банки: у ЄС погодили новий пакет санкцій

Російські лідери та олігархи, морський сектор та білоруські банки: у ЄС погодили новий пакет санкцій

Київ • УНН

 • 279366 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Постпреди країн ЄС погодили нові санкції проти російських лідерів та олігархів, повідомляє французьке головування у Раді ЄС, пише УНН.

Цитата

"COREPER II схвалив нові санкції проти російських лідерів та олігархів та членів їхніх сімей, причетних до російської агресії проти України. COREPER II також затвердив санкції, щоб доповнити та узгодити наші заходи з уже ухваленими санкціями. Зокрема, ухвалені заходи спрямовані на виключення 3 білоруських банків із системи SWIFT. Вони прояснюють питання щодо криптовалют і доповнюють перелік технологій і товарів, які не можна експортувати. Також були затверджені санкції проти морського сектора", - йдеться у повідомленні головування у Twitter.

Деталі

Ці санкції будуть офіційно ухвалені Радою ЄС шляхом письмової процедури з метою їх швидкої публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Раніше

ЗМІ писали, що ЄС накладе санкції на більшу кількість російських олігархів і білоруських банків, а також збирається заборонити експорт морських технологій в РФ через вторгнення в Україну.

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