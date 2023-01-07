Российские хакеры атаковали американских ученых-ядерщиков - расследование

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21162 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 78213 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118587 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118065 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267779 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133248 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121898 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372567 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83791 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136494 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13301 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12955 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12283 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 11873 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14686 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267779 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293800 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372567 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348148 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395335 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77888 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111697 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130972 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170563 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79789 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Российские хакеры атаковали американских ученых-ядерщиков - расследование

Киев • УНН

 • 631073 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Прошлым летом российская хакерская группа, известная как Cold River, напала на три ядерные исследовательские лаборатории в США, согласно интернет-записям, просмотренным агентством Reuters и пятью экспертами по кибербезопасности, пишет УНН.

Российские хакеры атаковали американских ученых-ядерщиков - расследование

Детали

В период с августа по сентябрь, когда президент владимир путин дал понять, что россия будет готова использовать ядерное оружие для защиты своей территории, Cold River нацелился на Брукхейвенскую (BNL), Аргоннскую (ANL) и Ливерморскую национальные лаборатории имени Лоуренса (LLNL).

По словам исследователей кибербезопасности и западных чиновников, Cold River активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после вторжения в Украину. Цифровой блиц против американских лабораторий произошел, когда эксперты ООН вошли на территорию Украины, контролируемую россией, чтобы осмотреть крупнейшую в Европе атомную электростанцию.

Согласно интервью, проведенным девятью фирмами, занимающимися кибербезопасностью, Cold River впервые попала в поле зрения специалистов по разведке после атаки на министерство иностранных дел Великобритании в 2016 году. Агентство Reuters отследило учетные записи электронной почты, использованные в его хакерских операциях в период с 2015 по 2020 год, до ИТ-специалиста в российском городе Сыктывкар.

"Это одна из самых важных хакерских групп, о которых вы никогда не слышали", - сказал Адам Мейерс, старший вице-президент по разведке американской компании по кибербезопасности CrowdStrike. "Они участвуют в прямой поддержке информационных операций кремля".

Агентство Reuters представило свои выводы пяти отраслевым экспертам, которые подтвердили причастность Cold River к попыткам взлома ядерных лабораторий на основе общих цифровых отпечатков пальцев, которые исследователи связывали с группой.

В мае Cold River взломал и слил электронные письма, принадлежавшие бывшему главе британской разведывательной службы МИ-6.

По словам экспертов по кибербезопасности и сотрудников службы безопасности Восточной Европы, это была лишь одна из нескольких операций взлома и утечки, проведенных в прошлом году хакерами, связанными с россией, в ходе которых конфиденциальные сообщения были обнародованы в Великобритании, Польше и Латвии.

По данным французской фирмы по кибербезопасности SEKOIA.IO, в рамках другой недавней шпионской операции, направленной против критиков Москвы, компания Cold River зарегистрировала доменные имена, имитирующие по меньшей мере три европейские НПО, расследующие военные преступления.

Попытки взлома, связанные с НПО, имели место непосредственно перед и после опубликования 18 октября доклада независимой следственной комиссии ООН, в котором было установлено, что российские силы несут ответственность за подавляющее большинство нарушений прав человека в первые недели войны в Украине.

В сообщении SEKOIA.IO говорится, что Cold River стремилась внести свой вклад в "сбор российской разведывательной информации о выявленных доказательствах, связанных с военными преступлениями, и/или международные судебные процедуры".

Комиссия по международному правосудию и подотчетности (CIJA), заявила, что за последние восемь лет она неоднократно безуспешно подвергалась атакам поддерживаемых россией хакеров.

Как сообщили Reuters исследователи в области безопасности, Cold River использовала такую тактику, как обманом заставляя людей вводить свои имена пользователей и пароли на поддельных веб-сайтах, чтобы получить доступ к компьютерным системам. Для этого Cold River использовала различные аккаунты электронной почты для регистрации доменных имен, таких как goo-link.online и on365-office.com, которые на первый взгляд похожи на законные службы, управляемые такими фирмами, как Google и Microsoft, заявили исследователи безопасности.

Глубокие связи с россией

В последние годы Cold River допустила несколько ошибок, позволивших аналитикам по кибербезопасности установить точное местонахождение и личность одного из ее членов, что дает наиболее четкое указание на российское происхождение группы.

Несколько личных адресов электронной почты, использованных для создания миссий Cold River, принадлежат Андрею Коринцу, 35-летнему ИТ-специалисту из Сыктывкара. Использование этих аккаунтов оставило след цифровых доказательств от различных взломов до онлайн-жизни Коринца, включая учетные записи в социальных сетях и личные веб-сайты.

Коринец подтвердил, что ему принадлежат соответствующие аккаунты электронной почты в интервью Reuters, но отрицал информацию о Cold River. Он сказал, что его единственный опыт хакерства появился много лет назад, когда его оштрафовал российский суд за компьютерное преступление, совершенное в ходе делового спора с бывшим клиентом.

Агентство Reuters смогло отдельно подтвердить связи Коринца с Cold River, используя данные, собранные с помощью платформ исследования кибербезопасности Constella Intelligence и DomainTools, которые помогают идентифицировать владельцев веб-сайтов: данные показали, что адреса электронной почты Коринца зарегистрированы на многочисленных веб-сайтах используемых хакерских кампаниях Cold River в период с 2015 по 2020 год.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60