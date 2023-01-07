Російські хакери атакували американських вчених-ядерників - розслідування

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 36925 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 43799 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 62624 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 70194 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 80969 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 130195 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 65711 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 138667 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 100814 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 67783 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3.2м/с
32%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 86245 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 71141 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 157228 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 81539 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 78494 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 36926 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 130197 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 158140 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 138667 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 252032 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 79072 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 82118 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 39307 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 42921 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 57810 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Російські хакери атакували американських вчених-ядерників - розслідування

Київ • УНН

 • 631073 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Минулого літа російська хакерська група, відома як Cold River, напала на три ядерні дослідницькі лабораторії в США, згідно з інтернет-записами, переглянутими агентством Reuters і п'ятьма експертами з кібербезпеки, пише УНН.

Російські хакери атакували американських вчених-ядерників - розслідування

Деталі

У період із серпня по вересень, коли президент володимир путін дав зрозуміти, що росія буде готова використовувати ядерну зброю для захисту своєї території, Cold River націлився на Брукхейвенську (BNL), Аргоннську (ANL) та Ліверморську національні лабораторії імені Лоуренса (LLNL).

За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після вторгнення в Україну. Цифровий бліц проти американських лабораторій стався, коли експерти ООН увійшли на територію України, контрольовану росією, щоб оглянути найбільшу в Європі атомну електростанцію.

Згідно з інтерв'ю, проведеним дев'ятьма фірмами, що займаються кібербезпекою, Cold River вперше потрапила в поле зору фахівців із розвідки після атаки на міністерство закордонних справ Великої Британії у 2016 році. Агентство Reuters відстежило облікові записи електронної пошти, використані у його хакерських операціях у період з 2015 по 2020 рік, до ІТ-фахівця у російському місті Сиктивкар.

"Це одна з найважливіших хакерських груп, про які ви ніколи не чули", - сказав Адам Мейєрс, старший віце-президент з розвідки американської компанії з кібербезпеки CrowdStrike. "Вони беруть участь у прямій підтримці інформаційних операцій кремля".

Агентство Reuters представило свої висновки п'ятьом галузевим експертам, які підтвердили причетність Cold River до спроб зламування ядерних лабораторій на основі загальних цифрових відбитків пальців, які дослідники пов'язували з групою.

У травні Cold River зламав і злив електронні листи, які належали колишньому голові британської розвідувальної служби МІ-6.

За словами експертів з кібербезпеки та співробітників служби безпеки Східної Європи, це була лише одна з кількох операцій злому та витоку, проведених минулого року хакерами, пов'язаними з росією, під час яких конфіденційні повідомлення були оприлюднені у Великій Британії, Польщі та Латвії.

За даними французької фірми з кібербезпеки SEKOIA.IO, в рамках іншої нещодавньої шпигунської операції, спрямованої проти критиків Москви, компанія Cold River зареєструвала доменні імена, що імітують щонайменше три європейські НУО, які розслідують військові злочини.

Спроби злому, пов'язані з НУО, мали місце безпосередньо перед та після опублікування 18 жовтня доповіді незалежної слідчої комісії ООН, в якій було встановлено, що російські сили несуть відповідальність за переважну більшість порушень прав людини в перші тижні війни в Україні.

У повідомленні SEKOIA.IO говориться, що Cold River прагнула зробити свій внесок у "збір російської розвідувальної інформації про виявлені докази, пов'язані з військовими злочинами, та/або міжнародні судові процедури".

Комісія з міжнародного правосуддя та підзвітності (CIJA), заявила, що за останні вісім років вона неодноразово безуспішно зазнавала атак підтримуваних росією хакерів.

Як повідомили Reuters дослідники в галузі безпеки, Cold River використовувала таку тактику, як обманом змушуючи людей вводити свої імена користувачів та паролі на підроблених веб-сайтах, щоб отримати доступ до комп'ютерних систем. Для цього Cold River використовувала різні облікові записи електронної пошти для реєстрації доменних імен, таких як goo-link.online і on365-office.com, які на перший погляд схожі на законні служби, керовані такими фірмами, як Google і Microsoft, заявили дослідники безпеки.

Глибокі зв'язки з росією

В останні роки Cold River припустилася кількох помилок, які дозволили аналітикам з кібербезпеки встановити точне місцезнаходження та особистість одного з її членів, що дає найбільш чітку вказівку на російське походження групи.

Декілька особистих адрес електронної пошти, використаних для створення місій Cold River, належать Андрію Коринцю, 35-річному ІТ-спеціалісту з Сиктивкара. Використання цих облікових записів залишило слід цифрових доказів від різних зломів до онлайн-життя Коринця, включаючи облікові записи в соціальних мережах та особисті веб-сайти.

Коринець підтвердив, що йому належать відповідні облікові записи електронної пошти в інтерв'ю Reuters, але заперечував інформацію про Cold River. Він сказав, що його єдиний досвід хакерства з'явився багато років тому, коли його оштрафував російський суд за комп'ютерний злочин, скоєний під час ділової суперечки з колишнім клієнтом.

Агентство Reuters змогло окремо підтвердити зв'язки Коринця з Cold River, використовуючи дані, зібрані за допомогою платформ дослідження кібербезпеки Constella Intelligence та DomainTools, які допомагають ідентифікувати власників веб-сайтів: дані показали, що адреси електронної пошти Коринця зареєстровані на численних веб-сайтах, які використовуються хакерських кампаніях Cold River у період із 2015 по 2020 рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.27
Bitcoin
$84,343.00
S&P 500
$5,372.21
Tesla
$246.15
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,223.41
Ethereum
$1,632.20