Российские специалисты осмотрят военные объекты Финляндии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил, что российские специалисты с 29 мая по 1 июня осмотрят военные объекты Финляндии в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, передает УНН со ссылкой РИА "Новости".
«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проведенной в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Финляндии, а также информацию о запланированных Финляндией в период с 22 мая по 2 июня 2017 армейских учениях «АРМИ НОРТ 2017», - рассказал Рыжков.
Также он добавил, что российские специалисты осмотрят территорию площадью около 18 тыс. кв. км.
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