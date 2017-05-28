Российские специалисты осмотрят военные объекты Финляндии

«В ходе данного мероприятия российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проведенной в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях вооруженных сил Финляндии, а также информацию о запланированных Финляндией в период с 22 мая по 2 июня 2017 армейских учениях «АРМИ НОРТ 2017», - рассказал Рыжков.

Также он добавил, что российские специалисты осмотрят территорию площадью около 18 тыс. кв. км.

Напомним, финские полицейские застрелили годовалого лосенка Дурашка в приграничном с Россией городе Лаппеенранта