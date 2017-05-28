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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 30609 перегляди

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Російські фахівці оглянуть військові об'єкти Фінляндії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков заявив, що російські фахівці з 29 травня по 1 червня оглянуть військові об'єкти Фінляндії в рамках реалізації Віденського документа 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки, передає УНН з посиланням РИА "Новости".

Російські фахівці оглянуть військові об'єкти Фінляндії

«В ході даного заходу російські інспектори відвідають навчальні райони і полігони, отримають брифінги про проведену в зазначеному районі військової діяльності, інформацію про які перебувають в зазначеному районі формуваннях і військових частинах збройних сил Фінляндії, а також інформацію про заплановані Фінляндією в період з 22 травня по 2 червня 2017 року армійських навчаннях «АРМІ НОРТ 2017», - розповів Рижков.

Також він додав, що російські фахівці оглянуть територію площею близько 18 тис. кв. км.

Нагадаємо, фінські поліцейські застрелили однорічне лосеня Дурашка в прикордонному з Росією місті Лаппеенранта.

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