Російські фахівці оглянуть військові об'єкти Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Начальник російського національного Центру щодо зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков заявив, що російські фахівці з 29 травня по 1 червня оглянуть військові об'єкти Фінляндії в рамках реалізації Віденського документа 2011 про заходи зміцнення довіри і безпеки, передає УНН з посиланням РИА "Новости".
«В ході даного заходу російські інспектори відвідають навчальні райони і полігони, отримають брифінги про проведену в зазначеному районі військової діяльності, інформацію про які перебувають в зазначеному районі формуваннях і військових частинах збройних сил Фінляндії, а також інформацію про заплановані Фінляндією в період з 22 травня по 2 червня 2017 року армійських навчаннях «АРМІ НОРТ 2017», - розповів Рижков.
Також він додав, що російські фахівці оглянуть територію площею близько 18 тис. кв. км.
Нагадаємо, фінські поліцейські застрелили однорічне лосеня Дурашка в прикордонному з Росією місті Лаппеенранта.