Российские активы, которые были переданы в АРМА: информация от правоохранителей озвучена на заседании ВСК по экономической безопасности

Председатель комиссии, нардеп Ярослав Железняк обобщил озвученную правоохранителями информацию и сообщил, что после 24 февраля 22 года в АРМА было передано российских активов на сумму не менее 70 млрд грн.

В то же время представитель АРМА, присутствовавший на заседании, уточнил, что около 80% переданных в Агентство активов – это корпоративные права. В то же время точное количество или общую стоимость активов, принятых АРМА он озвучить не смог, сославшись на то, что эти данные динамические и меняются, ведь аресты постоянно накладываются и снимаются.

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Детали

От Службы безопасности Украины после начала полномасштабного вторжения было передано всего 157 активов по 29 уголовным производствам. Общая стоимость переданных активов более 13 миллиардов гривен.

ГБР было передано:



7,9 млрд. грн - уставного капитала предприятий;



98,8 млн. грн - ценные бумаги;



30 единиц - морские суда;



148 железнодорожных вагонов и цистерн;



243 транспортных средства (автомобили, грузовики);



24 единицы спецтехники;



47 единиц сельскохозяйственной техники;



47 земельных участков;



737 объектов недвижимости;



3 млн долларов - денежные средства;



196 млн грн - денежные средства со счетов.



Смотрите прямую трансляцию заседания.

Также активы передавало и Бюро экономической безопасности Украины. Ориентировочная сумма переданного БЭБ в АРМА российского имущества с начала полномасштабного вторжения 43 миллиарда гривен (это корпоративные права, наличные средства, движимое не движимое имущество).

Из крупнейших активов - это 17 800 - вагонов ориентировочной стоимостью 15 миллиардов гривен и металлическая руда общим объемом 169 тыс. тонн.

Национальная полиция за период 2022 и 2023 годов передала в АРМА российские активы, арестованы в 55 уголовных производствах. Это миллиарды гривен, целостные имущественные комплексы, в том числе те, которые принадлежали к собственности Виктора Медведчука. Было передано более 600 объектов культурных ценностей, а именно картины. Также было передано более 100 легковых и грузовых автомобилей, 42 вагона, 49 земельных участков, а также корпоративные права на 4 миллиарда гривен.