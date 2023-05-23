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Російські активи, які були передані в АРМА: інформація від правоохоронців озвучена на засідання ТСК з економічної безпеки

Російські активи, які були передані в АРМА: інформація від правоохоронців озвучена на засідання ТСК з економічної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Під час засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з економічної безпеки представники правоохоронних органів озвучили інформацію, щодо російських активів арештованих та переданих в АРМА, передає кореспондент УНН.

Голова комісії, нардеп Ярослав Желєзняк узагальнив озвучену правоохоронцями інформацію і повідомив, що після 24 лютого 22 року до АРМА було передано російських активів на суму не менше 70 млрд грн.

Водночас представник АРМА, присутній на засіданні, уточнив, що близько 80% переданих в Агентство активів – це корпоративні права. Водночас точну кількість чи загальну вартість активів, які прийняті АРМА він озвучити не зміг, зіславшись на те, що ці дані динамічні та змінюються, адже арешти постійно накладаються та знімаються.

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Деталі

Від Служби безпеки України після початку повномасштабного вторгнення було передано загалом 157 активів у 29 кримінальних проваджень. Загальна вартість переданих активів понад 13 мільярдів гривень.

ДБР було передано:

  • 7,9 млрд. грн - статутного капіталу підприємств;
  • 98,8 млн. грн - цінні папери;
  • 30 одиниць - морські судна;
  • 148 залізничні вагони та цистерни;
  • 243 транспортні засоби (автомобілі, вантажівки);
  • 24 одиниці спецтехніки;
  • 47 одиниць сільськогосподарська техніка;
  • 47 земельних ділянок;
  • 737 обʼєктів нерухомості;
  • 3 млн доларів - грошові кошти;
  • 196 млн грн - грошові кошти з рахунків.

Дивіться пряму трансляцію засідання.

Також активи передавало і Бюро економічної безпеки України. Орієнтовна сума переданого БЕБ до АРМА російського майна з початку повномасштабного вторгнення 43 мільярди гривень (це корпоративні права, готівкові кошти, рухоме не рухоме майно).

З найбільших активів - це 17 800 - вагонів орієнтовною вартістю 15 мільярдів гривень та металева руда загальним обсягом 169 тис. тонн.

Національна поліція за період 2022 та 2023 років передала до АРМА російські активи, арештовані у 55 кримінальних провадженнях. Це мільярди гривень, цілісні майнові комплекси у тому числі ті, що належали до власності Віктора Медведчука. Було передано понад 600 обʼєктів культурних цінностей, а саме картини. Також було передано понад 100 легкових та вантажних автомобілів, 42 вагони, 49 земельних ділянок, а також корпоративні права на 4 мільярди гривень.

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