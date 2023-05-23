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Керівник АРМА не з’явився на засідання ТСК з економічної безпеки: нардепи проголосували за примусовий привід

Керівник АРМА не з’явився на засідання ТСК з економічної безпеки: нардепи проголосували за примусовий привід

Київ • УНН

 • 1080647 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Т.в.о. керівника АРМА Дмитро Жоравович не з’явився на сьогоднішнє засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки, на якому розглядається питання ефективності управління арештованими активами, зокрема вилученими в росіян, передає кореспондент УНН.

Деталі

Після неявки Жоравовича на спільне засідання ТСК та Комітету ВРУ з питань антикорупційної політики, на якому розглядається питання діяльності Агентства у сфері управління активами, члени комісії ухвалили рішення про звернення до Національної поліції про примусовий привід Жоравовича на засідання.

Нардепи уточнили, що неявка на засідання ТСК є прямим порушенням закону.

Наразі комісія заслуховує представників правоохоронних органів щодо кількості та вартості активів росіян, які були передані ними до АРМА.

Дивіться пряму трансляцію засідання.

Раніше ТСК вже висловлювала претензії до роботи Агентства. Йдеться про реалізацію з аукціону арештованого російського аміаку та білоруського калію. Представники ТСК мали претензії до вартості реалізації цих активів, яка на їхню думку була заниженою, а також до строків реалізації, зокрема аміаку, що розтяглися в часі. В АРМА пояснили, що вартість була сформована відповідно до вимог закону оцінщиком, яким було враховано супутні витрати, зокрема, вартість зберігання аміаку. А на строки реалізації вплинув технологічний процес завантаження та відвантаження продукту.

Однак, після засідання, на якому були присутні представника АРМА, голова ТСК, нардеп Желєзняк висловив необхідність ліквідації Агентства.

Довідка

"Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів" - була сформована минулого року.

Комісія розслідує можливі порушення в роботі посадовців Бюро економічної безпеки України, Служби безпеки України, Національної поліції України, Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби України, що призвели до зменшення доходів до бюджетів чи порушення прав бізнесу.

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