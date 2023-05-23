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Руководитель АРМА не явился на заседание ВСК по экономической безопасности: нардепы проголосовали за принудительный привод

Руководитель АРМА не явился на заседание ВСК по экономической безопасности: нардепы проголосовали за принудительный привод

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Врио руководителя АРМА Дмитрий Жоравович не явился на сегодняшнее заседание Временной следственной комиссии по экономической безопасности, на котором рассматривается вопрос эффективности управления арестованными активами, в частности изъятыми у россиян, передает корреспондент УНН.

Детали

После неявки Жоравовича на совместное заседание ВСК и Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики, на котором рассматривается вопрос деятельности Агентства в сфере управления активами, члены комиссии приняли решение об обращении к Национальной полиции о принудительном приводе Жоравовича на заседание.

Нардепы уточнили, что неявка на заседание ВСК является прямым нарушением закона.

Сейчас комиссия заслушивает представителей правоохранительных органов по количеству и стоимости активов россиян, которые были переданы ими в АРМА.

Смотрите прямую трансляцию заседания.

Ранее ВСК уже высказывала претензии к работе Агентства. Речь идет о реализации с аукциона арестованного российского аммиака и белорусского калия. Представители ВСК имели претензии к стоимости реализации этих активов, которая, по их мнению, была заниженной, а также к срокам реализации, в частности аммиака, которые растянулись во времени. В АРМА объяснили, что стоимость была сформирована в соответствии с требованиями закона оценщиком, которым были учтены сопутствующие расходы, в частности, стоимость хранения аммиака. А на сроки реализации повлиял технологический процесс загрузки и отгрузки продукта.

Однако, после заседания, на котором присутствовали представителя АРМА, председатель ВСК, нардеп Железняк высказал необходимость ликвидации Агентства.

Справка

"Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушений законодательства Украины должностными лицами Бюро экономической безопасности Украины, органов государственной власти и других государственных органов, осуществляющих полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты" - была сформирована в прошлом году.

Комиссия расследует возможные нарушения в работе должностных лиц Бюро экономической безопасности Украины, Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Государственной таможенной службы Украины, которые привели к уменьшению доходов в бюджеты или нарушению прав бизнеса.

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