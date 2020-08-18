Российское консульство в Нью-Йорке заявило, что "неизвестный мужчина ряд дней забрасывает камнями авто дипломатов"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Неизвестный мужчина в Нью-Йорке с 10 августа “неоднократно предпринимал действия, угрожающие жизни и здоровью российских дипломатов”. Об этом российскому агентству ТАСС сообщили в понедельник в генконсульстве РФ, пишет УНН.
“Начиная с 10 августа неизвестный мужчина угрожал сотрудникам генконсульства, а также бросал в них камни, — сообщили в российской дипмиссии. — В результате инцидентов генконсульству был нанесен ущерб”.
По информации дипломатов, при задержании в первый день злоумышленник “в присутствии полицейских выкрикивал угрозы в адрес россиян, однако на следующий день каким-то образом вновь взялся за прежнее и забрасывал камнями машины генконсульства на служебной парковке”. По сведениям российской стороны, нападавший “якобы задержан”, однако ранее на него “даже не всякий раз составляли полицейские протоколы”.
“В этой связи встает вопрос о том, почему лицо, неоднократно выступавшее с угрозами в адрес российских сотрудников генконсульства, каждый раз оказывалось на свободе”, — подчеркнули в российской дипмиссии.
Как писан УНН ранее, посольство РФ в Эстонии выразило возмущение из-за открытия памятника одному из лидеров “Лесных братьев”.