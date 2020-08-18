Російське консульство у Нью-Йорку заявило, що "невідомий чоловік ряд днів закидує камінням авто дипломатів"

“Починаючи з 10 серпня невідомий чоловік погрожував співробітникам генконсульства, а також кидав в них каміння, — повідомили в російській дипмісії. — У результаті інцидентів генконсульству було завдано збитків”.

За інформацією дипломатів, при затриманні в перший день зловмисник “в присутності поліцейських викрикував погрози на адресу росіян, проте на наступний день якимось чином знову взявся за старе і закидав камінням машини генконсульства на службовій парковці”. За відомостями російської сторони, нападник “нібито затриманий”, проте раніше на нього “навіть не всякий раз складали поліцейські протоколи”.

“У зв’язку з цим постає питання про те, чому особа, яка неодноразово виступала з погрозами на адресу російських співробітників генконсульства, кожен раз виявлялося на свободу”, — підкреслили в російській дипмісії.

Як писаний УНН раніше, посольство РФ в Естонії висловило обурення через відкриття пам’ятника одному з лідерів “Лісових братів”.