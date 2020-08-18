Російське консульство у Нью-Йорку заявило, що "невідомий чоловік ряд днів закидує камінням авто дипломатів"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Невідомий чоловік в Нью-Йорку з 10 серпня “неодноразово робив дії, що загрожують життю і здоров’ю російських дипломатів”. Про це російському агентству ТАСС повідомили в понеділок в генконсульстві РФ, пише УНН.
“Починаючи з 10 серпня невідомий чоловік погрожував співробітникам генконсульства, а також кидав в них каміння, — повідомили в російській дипмісії. — У результаті інцидентів генконсульству було завдано збитків”.
За інформацією дипломатів, при затриманні в перший день зловмисник “в присутності поліцейських викрикував погрози на адресу росіян, проте на наступний день якимось чином знову взявся за старе і закидав камінням машини генконсульства на службовій парковці”. За відомостями російської сторони, нападник “нібито затриманий”, проте раніше на нього “навіть не всякий раз складали поліцейські протоколи”.
“У зв’язку з цим постає питання про те, чому особа, яка неодноразово виступала з погрозами на адресу російських співробітників генконсульства, кожен раз виявлялося на свободу”, — підкреслили в російській дипмісії.
Як писаний УНН раніше, посольство РФ в Естонії висловило обурення через відкриття пам’ятника одному з лідерів “Лісових братів”.