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Посольство РФ в Естонії висловило обурення через відкриття пам'ятника одному з лідерів "Лісових братів"

Посольство РФ в Естонії висловило обурення через відкриття пам'ятника одному з лідерів "Лісових братів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Посольство Росії в Естонії засудило установку пам’ятника представнику “Лісових братів” — націоналістичного збройного підпілля післявоєнного періоду — Ельмару Ілпу. Відповідну заяву диппредставництво зробило в понеділок, пише УНН.

“70 років тому співробітниками МГБ (Міністерства державної безпеки) ЕССР на острові Сааремаа була ліквідована банда Ельмара Ілпа, на кривавому рахунку якої десятки життів не тільки представників радянської влади, але і простих жителів Сааремаа, — йдеться в коментарі, поширеному посольством. — І ось 70 років потому ватажкові банди в урочистій обстановці і на високому офіційному рівні було відкрито пам’ятник. На церемонії відкриття прозвучало чимало слів про „лісових братів“ як борців за свободу”.

Як вказало диппредставництво РФ, “в цій вражаючій нерозбірливості нівелюються сліди скоєних цими бандитами злочинів, в т. ч. проти самих естонців, яких ці “борці за свободу” підозрювали у співпраці з “окупаційною владою”. Зокрема, тільки за два з половиною роки з жовтня 1944 р. по січень 1947 р. “лісовими братами” в Естонії було вбито 544 людини, 456 з яких були цивільними особами, відзначило посольство.

“Їх „лісові брати“ вбивали з особливою жорстокістю, перед смертю катували і мучили, — заявило диппредставництво. — На те, щоб протистояти „ненависному ворогові“ у відкритому бою, сил і сміливості у них не вистачало, а ось на розправу з беззбройними активістами, простими селянами, учителями, працівниками установ вони були швидкі”.

Дипломати РФ додали, що у Ельмара Ілпа ще в довоєнній Естонії виникли серйозні проблеми з законом, а за часів німецької окупації він був посаджений у в’язницю за скоєні крадіжки. “Але для пошуку „народного героя“, як з’ясовується, згодиться і така креатура, — заявили російські дипломати. — А тому тут і пам’ятник, і військові почесті. Вважаємо, що подібні „вшанування“ здатні лише внести розкол в естонське суспільство. Не викличе розуміння і за межами Естонії зведення звичайного кримінальника, а згодом запеклого садиста і кривавого вбивці в стан національних героїв”.

У неділю естонські ЗМІ повідомили, що в селі Луулупе на естонському острові Сааремаа з’явився пам’ятник Ельмару Ілпу. На церемонії відкриття був присутній спікер парламенту Хенн Піллуаас, який назвав “Лісових братів” борцями за свободу і закликав шанувати їх пам’ять.

Довідка: збройні формування “Лісових братів” діяли в Естонії з 1944 по 1953 р. Їх учасники, ховаючись в лісах, вели боротьбу проти радянської влади, що окупувала країну в 1939 році. Максимальна чисельність руху становила до 15 тис. осіб.

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