Посольство РФ в Эстонии выразило возмущение из-за открытия памятника одному из лидеров "Лесных братьев"

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80152 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101440 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125961 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106953 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126886 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101102 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101932 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103944 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101933 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101504 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 41556 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103074 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100030 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 46066 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 57600 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100030 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 125957 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 126884 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382514 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333350 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 25544 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103074 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132184 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209467 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236180 просмотра
Актуальное
Посольство РФ в Эстонии выразило возмущение из-за открытия памятника одному из лидеров "Лесных братьев"

Посольство РФ в Эстонии выразило возмущение из-за открытия памятника одному из лидеров "Лесных братьев"

Киев  •  УНН

 • 14844 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Посольство России в Эстонии осудило установку памятника представителю “Лесных братьев” — националистического вооруженного подполья послевоенного периода — Эльмару Илпу. Соответствующее заявление диппредставительство сделало в понедельник, пишет УНН.

“70 лет тому назад сотрудниками МГБ (Министерства государственной безопасности) ЭССР на острове Сааремаа была ликвидирована банда Эльмара Илпа, на кровавом счету которой десятки жизней не только представителей советской власти, но и простых жителей Сааремаа, — говорится в комментарии, распространенном посольством. — И вот 70 лет спустя главарю банды в торжественной обстановке и на высоком официальном уровне был открыт памятник. На церемонии открытия прозвучало немало слов о „лесных братьях“ как борцах за свободу”.

Как указало диппредставительство РФ, “в этой поразительной неразборчивости нивелируются следы совершенных этими бандитами преступлений, в т. ч. против самих эстонцев, которых эти “борцы за свободу” подозревали в сотрудничестве с “оккупационными властями”. В частности, только за два с половиной года с октября 1944 г. по январь 1947 г. “лесными братьями” в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами, отметило посольство.

“Их „лесные братья“ убивали с особой жестокостью, перед смертью пытали и мучили, — заявило диппредставительство. — На то, чтобы противостоять „ненавистному врагу“ в открытом бою, силенок и смелости у них не хватало, а вот на расправу с безоружными активистами, простыми крестьянами, учителями, сотрудниками учреждений они были скоры”.

Дипломаты РФ отметили, что у Эльмара Илпа еще в довоенной Эстонии возникли серьезные проблемы с законом, а во времена немецкой оккупации он был посажен в тюрьму за совершенные кражи. “Но для поиска „народного героя“, как выясняется, сгодится и такая креатура, — заявили российские дипломаты. — А посему тут и памятник, и воинские почести. Считаем, что подобные „чествования“ способны лишь внести раскол в эстонское общество. Не вызовет понимания и за пределами Эстонии возведение обыкновенного уголовника, а впоследствии отъявленного садиста и кровавого убийцы в стан национальных героев”.

В воскресенье эстонские СМИ сообщили, что в деревне Луулупе на эстонском острове Сааремаа появился памятник Эльмару Илпу. На церемонии открытия присутствовал спикер парламента Хенн Пыллуаас, который назвал “Лесных братьев” борцами за свободу и призвал чтить их память.

Справка: вооруженные формирования “Лесных братьев” действовали в Эстонии с 1944 по 1953 г. Их участники, скрываясь в лесах, вели борьбу против советской власти, оккупировавшей страну в 1939 году. Максимальная численность движения составляла до 15 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы