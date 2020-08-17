Посольство РФ в Эстонии выразило возмущение из-за открытия памятника одному из лидеров "Лесных братьев"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Посольство России в Эстонии осудило установку памятника представителю “Лесных братьев” — националистического вооруженного подполья послевоенного периода — Эльмару Илпу. Соответствующее заявление диппредставительство сделало в понедельник, пишет УНН.
“70 лет тому назад сотрудниками МГБ (Министерства государственной безопасности) ЭССР на острове Сааремаа была ликвидирована банда Эльмара Илпа, на кровавом счету которой десятки жизней не только представителей советской власти, но и простых жителей Сааремаа, — говорится в комментарии, распространенном посольством. — И вот 70 лет спустя главарю банды в торжественной обстановке и на высоком официальном уровне был открыт памятник. На церемонии открытия прозвучало немало слов о „лесных братьях“ как борцах за свободу”.
Как указало диппредставительство РФ, “в этой поразительной неразборчивости нивелируются следы совершенных этими бандитами преступлений, в т. ч. против самих эстонцев, которых эти “борцы за свободу” подозревали в сотрудничестве с “оккупационными властями”. В частности, только за два с половиной года с октября 1944 г. по январь 1947 г. “лесными братьями” в Эстонии было убито 544 человека, 456 из которых были гражданскими лицами, отметило посольство.
“Их „лесные братья“ убивали с особой жестокостью, перед смертью пытали и мучили, — заявило диппредставительство. — На то, чтобы противостоять „ненавистному врагу“ в открытом бою, силенок и смелости у них не хватало, а вот на расправу с безоружными активистами, простыми крестьянами, учителями, сотрудниками учреждений они были скоры”.
Дипломаты РФ отметили, что у Эльмара Илпа еще в довоенной Эстонии возникли серьезные проблемы с законом, а во времена немецкой оккупации он был посажен в тюрьму за совершенные кражи. “Но для поиска „народного героя“, как выясняется, сгодится и такая креатура, — заявили российские дипломаты. — А посему тут и памятник, и воинские почести. Считаем, что подобные „чествования“ способны лишь внести раскол в эстонское общество. Не вызовет понимания и за пределами Эстонии возведение обыкновенного уголовника, а впоследствии отъявленного садиста и кровавого убийцы в стан национальных героев”.
В воскресенье эстонские СМИ сообщили, что в деревне Луулупе на эстонском острове Сааремаа появился памятник Эльмару Илпу. На церемонии открытия присутствовал спикер парламента Хенн Пыллуаас, который назвал “Лесных братьев” борцами за свободу и призвал чтить их память.
Справка: вооруженные формирования “Лесных братьев” действовали в Эстонии с 1944 по 1953 г. Их участники, скрываясь в лесах, вели борьбу против советской власти, оккупировавшей страну в 1939 году. Максимальная численность движения составляла до 15 тыс. человек.