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Российское командование ввело строгие ограничения для местных жителей в Новоазовске - разведка

Российское командование ввело строгие ограничения для местных жителей в Новоазовске - разведка

Киев  •  УНН

 • 15691 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Российское командование на Донбассе ввело строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"11 апреля под руководством представителей ФСБ РФ с привлечением сил и средств так называемых республиканских правоохранительных органов были введены чрезвычайно строгие ограничения для местных жителей в районе населенного пункта Новоазовск. Здесь запрещался въезд без разрешения, осуществлялась перепись документов, номеров телефонов, обыски помещений" , - сообщил Гуцуляк.

Также Гуцуляк отметил, что указанные меры оккупантов вызвали рост возмущения среди местных жителей.

Как сообщал УНН, на неподконтрольных участках Донбасса оккупационными администрациями совместно с российским оккупационным командованием активизированы пропагандистские мероприятия с целью углубления идеологического влияния на местное население, в том числе молодежь школьного возраста.

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