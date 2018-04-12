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Російське командування ввело суворі обмеження для місцевих мешканців у Новоазовську - розвідка

Російське командування ввело суворі обмеження для місцевих мешканців у Новоазовську - розвідка

Київ • УНН

 • 15692 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Російське командування на Донбасі ввело суворі обмеження для місцевих мешканців у районі населеного пункту Новоазовськ. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

"11 квітня під керівництвом представників ФСБ РФ із залученням сил та засобів так званих республіканських правоохоронних органів були введені надзвичайно суворі обмеження для місцевих мешканців у районі населеного пункту Новоазовськ. Тут заборонявся в'їзд без дозволу, здійснювався перепис документів, номерів телефонів, обшуки помешкань", - повідомив Гуцуляк.

Також Гуцуляк зазначив, що зазначені заходи окупантів викликали зростання обурення серед місцевих мешканців.

Як повідомляв УНН, на непідконтрольних ділянках Донбасу окупаційними адміністраціями спільно з російським окупаційним командуванням активізовані пропагандистські заходи з метою поглиблення ідеологічного впливу на місцеве населення, в тому числі молодь шкільного віку.

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