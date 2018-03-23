Российское командование на Донбассе принудительно изымает паспорта у боевиков - штаб

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 12499 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 17270 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 63411 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 74096 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101874 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109114 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116516 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121864 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132976 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Российское командование на Донбассе принудительно изымает паспорта у боевиков - штаб

Киев  •  УНН

 • 11024 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Российское командование на Донбассе принудительно изымает паспорта у боевиков, имеющих гражданство России, а также гражданство других стран содружества. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.

В частности, к утру 22 марта боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или неопосредствовано подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск, сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки.

"В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", - говорится в сообщении.

Отмечено, что подобные массовые собрания документов проводятся боевиками в Донбассе каждый раз после задержания российских военных.

Напомним, вчера военнослужащие на Донбассе задержали боевика российско-оккупационных войск Романа Толкущего.

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