Российское командование на Донбассе принудительно изымает паспорта у боевиков - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Российское командование на Донбассе принудительно изымает паспорта у боевиков, имеющих гражданство России, а также гражданство других стран содружества. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, передает УНН.
В частности, к утру 22 марта боевики были обязаны сдать все документы, которые могут прямо или неопосредствовано подтверждать их участие в военном конфликте на Донбассе. Решением командиров 1-го и 2-го АК российско-оккупационных войск, сдачи подлежат паспорта, договора, водительские удостоверения и банковские карточки.
"В случае отказа от добровольного участия в акции на непокорных ждет позорное увольнение и депортация на родину", - говорится в сообщении.
Отмечено, что подобные массовые собрания документов проводятся боевиками в Донбассе каждый раз после задержания российских военных.
Напомним, вчера военнослужащие на Донбассе задержали боевика российско-оккупационных войск Романа Толкущего.