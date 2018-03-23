Російське командування на Донбасі примусово вилучає паспорти у бойовиків – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Російське командування на Донбасі примусово вилучає паспорти у бойовиків, які мають громадянство Росії, а також громадянство інших країн співдружності. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook, передає УНН.
Зокрема, до ранку 22 березня бойовики були зобов’язані здати усі документи, що можуть прямо або неопосередковано підтверджувати їхню участь у воєнному конфлікті на Донбасі. Рішенням командирів 1-го та 2-го АК російсько-окупаційних військ, здачі підлягають паспорти, договори, водійські посвідчення й банківські картки.
"У разі відмови від добровільної участі в акції на непокірних чекає ганебне звільнення й депортація на батьківщину", - сказано у повідомленні.
Зазначено, що подібні масові збори документів проводяться бойовиками на Донбасі щоразу після затримання російських військових.
Нагадаємо, вчора військовослужбовці на Донбасі затримали бойовика російсько-окупаційних військ Романа Толкущего.