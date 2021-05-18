Российские власти сорвали выставку к 100-летию академика Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Власти города Москва не согласовали проведение публичной выставки, приуроченной к 100-летию юбилея российского правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Об этом пишет The Insider со ссылкой на организаторов выставки, передает УНН.
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"23 марта 2020 года мы получили письмо городского Департамента культуры о готовности предоставить фотоконструктивы на Чистопрудном бульваре для проведения выставки. Сахаровский центр 15 апреля направил в Департамент макет выставки. Он состоит только из фотографий Сахарова, сделанных выдающимися советскими и российскими фотографами, а также цитат из воспоминаний, статей и выступлений Андрея Дмитриевича. Целью такого подхода было создание атмосферы прямого диалога между москвичами и Сахаровым", - сообщили организаторы.
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Детали
30 апреля организаторы получили устный отказ от власти: "Контент не согласован". 14 мая им также устно сообщили, что стенды якобы понадобились для другой выставки, в честь Дня Победы.
В заявлении центра Сахарова решение городских властей назвали "неубедительным и позорным".
Напомним
В ноябре 2019 года украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова во французском городе Страсбург в помещении Европарламента.