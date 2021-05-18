Російська влада зірвала виставку до 100-річчя академіка Сахарова

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“23 березня 2020 року ми отримали лист міського Департаменту культури про готовність надати фотоконструктиви на Чистопрудному бульварі для проведення виставки. Сахаровський центр 15 квітня надіслав до Департаменту макет виставки. Вона складається тільки з фотографій Сахарова, зроблених видатними радянськими і російськими фотографами, а також цитат з спогадів, статей і виступів Андрія Дмитровича. Метою такого підходу було створення атмосфери прямого діалогу між москвичами і Сахаровим”, — повідомили організатори.

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30 квітня організатори отримали усну відмову від влади: “Контент не узгоджений”. 14 травня ним також усно повідомили, що стенди нібито знадобилися для іншої виставки, в честь Дня Перемоги.

У заяві центру Сахарова рішення міської влади назвали “непереконливим та ганебним”.

Нагадаємо

У листопаді 2019 року український режисер Олег Сенцов отримав премію “За свободу думки” імені Андрія Сахарова у французькому місті Страсбург в приміщенні Європарламенту.