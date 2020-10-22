Європарламент нагородив білоруську опозицію премією Сахарова
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Європейський парламент нагородив премією Сахарова цього року білоруську опозицію. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення євроінституції.
"Жінки і чоловіки з демократичної опозиції в Білорусі - лауреати премії Сахарова 2020 року", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі ЄП вказали, що демократичну опозицію в Білорусі представляє Координаційна рада, ініціатива сміливих жінок, а також видатних політичних та громадських діячів.
"На їхньому боці те, що грубою силою ніколи не перемогти: правда. Не здавайтеся в своїй боротьбі. Ми на вашому боці", - вказав з цього приводу спікер Європарламенту Давід Сассолі.
Додамо, що Європарламент нагороджує премією Сахарова за визначний внесок у боротьбу за права людини, за захист прав меншин, розвиток демократії та повагу норм міжнародного права. Сума премії складає 50 тисяч євро.
Як повідомляв УНН раніше, фракція Європарламенту "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" оголосив білоруських опозиціонерок Світлану Тіхановську, Марію Колеснікову та Вероніку Цепкало кандидатками на "премію Сахарова-2020".