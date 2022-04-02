российская федерация пытается забирать в армию людей из Крыма

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"Хочу остановиться на том, что российская федерация пытается забирать в армию людей и в Крыму. Это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое будет ответственность. И который также является аргументом, чтобы санкции против России усиливались.

Поэтому хочу сказать еще жителям Крыма: саботируйте эту историю. На любом из этапов. А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить", - заявил Президент

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Владимир Зеленский также сообщил о весенний призыв в рф и призвал не идти на войну, где русские станут преступниками.

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Россия мобилизует украинцев на территориях, оккупированных после 24 февраля: комментарий МИД.