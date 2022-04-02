Президент о весеннем призыве в рф: предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди

Цитата

"1 апреля, оккупанты решили отметить двумя одинаково глупыми шутками. Одна такая шутка - над людьми в россии. Там стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все же отличается от обычных. Потому призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства, против нашего народа. А значит, это гарантированная смерть для многих совсем молодых ребят.

И хотя они не наши граждане, хотя они граждане государства, которое с нами воюет на нашей земле, все же наш долг как людей - предупредить.

Предупредите каждого такого призывника, их родителей. Нам здесь не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали преступниками. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома", - призвал Владимир Зеленский.

Детали

Гарант добавил, что всей правды об этом призыве и о судьбе призывников россиянам все равно не скажут. Поэтому мы должны их предупредить.

Добавим

"Белгородская народная республика: троллинг Данилова о пожаре на нефтебазе в россии.