Президент про весняний призов в рф: попередьте кожного такого призовника, їхніх батьків. Нам тут не потрібні нові вбиті люди

Цитата

"1 квітня, окупанти вирішили відзначити двома однаково нерозумними жартами. Один такий жарт – над людьми в росії. Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу. А отже, це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих хлопців.

І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж наш обов'язок як людей – попередити.

Попередьте кожного такого призовника, їхніх батьків. Нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали злочинцями. Не віддавайте їх до армії. Робіть все, що можете, аби вони жили. Будинки. У себе вдома", - закликав Володимир Зеленський.

Деталі

Гарант додав, що усієї правди про цей призов і про долю призовників росіянам все одно не скажуть. Тому ми маємо їх попередити.

Додамо

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