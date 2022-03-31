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росія мобілізує українців на територіях, окупованих після 24 лютого: коментар МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Ураїна висловила протест російській федерації у зв'язку з призовом на військову службу в тимчасово окупованих Криму і Севастополі, а також мобілізацією українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться в коментарі МЗС України, оприлюдненому у четвер, пише УНН.

росія мобілізує українців на територіях, окупованих після 24 лютого: коментар МЗС

Цитата

“Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку із призовом російською федерацією на військову службу в Автономній Республіці Крим і у м. Севастополь, а також мобілізацією громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях”, - заявили в МЗС.

Деталі

Повідомляється, що з 1 квітня до 15 липня 2022 року в росії відбувається чергова весняна призовна кампанія, яку держава-окупант в порушення норм міжнародного гуманітарного права також проведе на тимчасово окупованих територіях України.

За даними МЗС, з 2014 року російська окупаційна адміністрація вже призвала на службу до збройних сил рф близько 34 тисяч мешканців Криму, частина з яких була примусово залучена до воєнних дій проти України.

“Привертаємо увагу, що на тлі триваючої війни з Україною росія збільшила кількість осіб, які будуть призвані в рамках весняної призовної кампанії”, - наголосили у відомстві.

“Воєнним злочином є і насильницька мобілізація росією населення непідконтрольних Уряду України частин Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованих нею після 24 лютого територій України та примус цих громадян України воювати проти власної держави на боці рф. Готуючись до підступного нападу на Україну, росія розпочала так звану "загальну мобілізацію" на непідконтрольних Уряду України територіях ще 19 лютого і згодом задля збільшення кількості мобілізованих розширила віковий ценз, який тепер складає 18-65 років”, - наголосили в МЗС.

Зазначається, що мобілізованих українців росія примусово відправляє в зону бойових дій без жодного зв’язку з рідними.

“Особливим цинізмом вважаємо мобілізацію росією громадян України, які через гуманітарні коридори виходять із зони бойових дій”, - наголосили дипломати.

У дипвідомстві зазначили також що, незважаючи на оприлюднені факти щодо полонених та загиблих громадян України з території тимчасово окупованого Криму, а також окремих районів Донецької й Луганської областей, інформація про їхню участь у війні проти України ретельно приховується та заперечується російською владою.

МЗС закликало рф скасувати незаконний призов на військову службу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, припинити мобілізацію населення Криму, Донецької та Луганської областей, усунути всі спричинені цим наслідки, забезпечити неухильне дотримання своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта.

“Закликаємо міжнародне співтовариство засудити ці дії росії, вимагати відведення нею своїх сил і засобів з території України та демонструвати конструктивну позицію на переговорах з метою якнайскорішого відновлення миру”, - додали дипломати.

Раніше

Як писав УНН, сьогодні президент рф володимир путін підписав указ про весняний призов 2022 року, згідно з яким на обов'язкову військову службу викликають майже 135 тисяч росіян.

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