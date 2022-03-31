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россия мобилизует украинцев на территориях, оккупированных после 24 февраля: комментарий МИД

Киев • УНН

 • 146412 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина выразила протест российской федерации в связи с призывом на военную службу во временно оккупированных Крыму и Севастополе, а также мобилизации украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, обнародованном в четверг, пишет УНН.

россия мобилизует украинцев на территориях, оккупированных после 24 февраля: комментарий МИД

Цитата

“Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с призывом российской федерацией на военную службу в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, а также мобилизацией граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях”, - заявили в МИД.

Детали

Сообщается, что с 1 апреля до 15 июля 2022 года в россии проходит очередная весенняя призывная кампания, которую государство-оккупант в нарушение норм международного гуманитарного права также проведет на временно оккупированных территориях Украины.

По данным МИД, с 2014 года российская оккупационная администрация уже призвала на службу в вооруженные силы рф около 34 тысяч жителей Крыма, часть из которых была принудительно вовлечена в военные действия против Украины.

“Привлекаем внимание, что на фоне продолжающейся войны с Украиной россия увеличила количество лиц, которые будут призваны в рамках весенней призывной кампании”, - подчеркнули в ведомстве.

“Военным преступлением является и насильственная мобилизация россией населения неподконтрольных Правительству Украины частей Донецкой и Луганской областей, а также временно оккупированных ею после 24 февраля территорий Украины и принуждение этих граждан Украины воевать против собственного государства на стороне рф. Готовясь к коварному нападению на Украину, россия начала так называемую "общую мобилизацию" на неподконтрольных Правительству Украины территориях еще 19 февраля и впоследствии для увеличения количества мобилизованных расширила возрастной ценз, который теперь составляет 18-65 лет”, - подчеркнули в МИД.

Отмечается, что мобилизованных украинцев россия принудительно отправляет в зону боевых действий без связи с родными.

“Особым цинизмом считаем мобилизацию россией граждан Украины, которые через гуманитарные коридоры выходят из зоны боевых действий”, - подчеркнули дипломаты.

В дипведомтстве отметили также, что, несмотря на обнародованные факты о пленных и погибших граждан Украины с территории временно оккупированного Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей, информация об их участии в войне против Украины тщательно скрывается и отрицается российскими властями.

МИД призвал рф отменить незаконный призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, прекратить мобилизацию населения Крыма, Донецкой и Луганской областей, устранить все вызванные этим последствия, обеспечить неукоснительное соблюдение своих международных обязательств как государства-оккупанта.

“Призываем международное сообщество осудить эти действия россии, требовать отвода своих сил и средств с территории Украины и демонстрировать конструктивную позицию на переговорах с целью скорейшего восстановления мира”, - добавили дипломаты.

Ранее

Как писал УНН", сегодня президент рф владимир путин подписал указ о весеннем призыве 2022 года, согласно которому на обязательную военную службу вызывают почти 135 тысяч россиян.

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