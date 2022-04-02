російська федерація намагається забирати в армію людей з Криму

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"Хочу зупинитися на тому, що російська федерація намагається забирати в армію людей і в Криму. Це порушення міжнародного гуманітарного права і воєнний злочин, за який буде відповідальність. І який також є аргументом, щоб санкції проти росії посилювались.

Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", - заявив Президент

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Володимир Зеленський також повідомив про весняний призов в рф та закликав не йти на війну, де росіяни стануть злочинцями.

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росія мобілізує українців на територіях, окупованих після 24 лютого: коментар МЗС.