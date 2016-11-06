Российская авиация применила парашютные бомбы под Алеппо: 11 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Военно-космические силы России применили против сирийской оппозиции парашютные бомбы. Жертвами авиаударов стали 11 человек, в том числе женщины и дети, еще 25 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Как сообщил представитель сил гражданской обороны Алеппо Саид Ахмед, бомбардировке подверглись западные пригороды Алеппо Этариб, Дарет Иззе и Ибин.
Он подчеркнул, что в результате авиаударов зданиям нанесен значительный ущерб, более 10 домов пришли в негодное состояние.
Как сообщал УНН, российские военные пострадали во время обстрела возле Алеппо.