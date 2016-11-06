Российская авиация применила парашютные бомбы под Алеппо: 11 человек погибли

Как сообщил представитель сил гражданской обороны Алеппо Саид Ахмед, бомбардировке подверглись западные пригороды Алеппо Этариб, Дарет Иззе и Ибин.

Он подчеркнул, что в результате авиаударов зданиям нанесен значительный ущерб, более 10 домов пришли в негодное состояние.

Как сообщал УНН, российские военные пострадали во время обстрела возле Алеппо.