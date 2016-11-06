Російська авіація застосувала парашутні бомби під Алеппо: 11 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Військово-космічні сили Росії застосували проти сирійської опозиції парашутні бомби. Жертвами авіаударів стали 11 осіб, в тому числі жінки і діти, ще 25 осіб отримали поранення, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Як повідомив представник сил цивільної оборони Алеппо Саїд Ахмед, бомбардуванню піддалися західні передмістя Алеппо Етаріб, Дарет Іззе і Ібін.
Він підкреслив, в результаті авіаударів будівлям завдано значної шкоди, більше 10 будинків прийшли в непридатний стан.
Як повідомляв УНН, російські військові постраждали під час обстрілу біля Алеппо.