Российская армия обстреляла эвакуационный автобус из Лисичанска - Гайдай

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"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало вновь в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал", - сообщил Гайдай в Telegram.

Детали

Несмотря на сегодняшнее испытание, по словам председателя ОВА, все эвакуированные доставлены к железнодорожным вокзалам.

"Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганской области количество людей - около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", - добавил Гайдай.

Дополнение

Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров на 1 апреля 2022 года, по которым планируется вывезти несколько тысяч граждан - при условии соблюдения оккупантами режима тишины, гарантий беспрепятственного прохода колонн и обязательного разминирования указанных трасс на всех указанных участках.