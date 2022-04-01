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Российская армия обстреляла эвакуационный автобус из Лисичанска - Гайдай

Киев • УНН

 • 73451 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Российская армия обстреляла эвакуационный автобус, который вез людей из Лисичанска в Луганской области, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, добавив, что из этого города эвакуированы около 1 300 жителей за день, пишет УНН.

Российская армия обстреляла эвакуационный автобус из Лисичанска - Гайдай

Цитата

"Договариваться с россиянами, наверное, можно. Верить соблюдению обещаний - ни в коем случае. Сегодня якобы "режим тишины", а нашим автобусам с людьми приходится почти каждый раз избегать осколков и мин. Очередное испытание ждало вновь в Лисичанске. Враг обстрелял наше транспортное средство. К счастью, никто из пассажиров не пострадал", - сообщил Гайдай в Telegram.

Детали

Несмотря на сегодняшнее испытание, по словам председателя ОВА, все эвакуированные доставлены к железнодорожным вокзалам.

"Кстати, из этого города сегодня эвакуировано рекордное для Луганской области количество людей - около 1 300. Для сравнения, это среднесуточный показатель по всей области в целом", - добавил Гайдай.

Дополнение

Вице-премьер-министр Ирина Верещук анонсировала 9 гуманитарных коридоров на 1 апреля 2022 года, по которым планируется вывезти несколько тысяч граждан - при условии соблюдения оккупантами режима тишины, гарантий беспрепятственного прохода колонн и обязательного разминирования указанных трасс на всех указанных участках.

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