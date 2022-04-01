Російська армія обстріляла евакуаційний автобус з Лисичанська - Гайдай

Цитата

"Домовлятися з росіянами, певно, можна. Вірити дотриманню обіцянок – ні в якому разі. Сьогодні нібито "режим тиші", а нашим автобусам з людьми доводиться майже щоразу уникати осколків та мін. Чергове випробування чекало знов у Лисичанську. Ворог обстріляв наш транспортний засіб. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав", - повідомив Гайдай у Telegram.

Деталі

Попри сьогоднішнє випробування, зі слів голови ОВА, усіх евакуйованих доставлено до залізничних вокзалів.

"До речі, з цього міста сьогодні евакуйована рекордна для Луганщини кількість людей – близько 1 300. Для порівняння, це середньодобовий показник по всій області загалом", - додав Гайдай.

Доповнення

Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук анонсувала 9 гуманітарних коридорів на 1 квітня 2022 року, через які планується вивезти декілька тисяч громадян – за умов дотримання окупантами режиму тиші, гарантій безперешкодного проходу колон та обов’язкового розмінування вказаних трас на усіх зазначених ділянках.