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15 марта, 19:03 • 94110 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 126211 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109368 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100319 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96151 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83973 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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России запретят продавать суверенный долг в Лондоне – глава МИД Великобритании

России запретят продавать суверенный долг в Лондоне – глава МИД Великобритании

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Великобритания остановит продажу России суверенного долга в Лондоне на фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых “Л/ДНР”. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Мы четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Мы собираемся остановить российское правительство в повышении суверенного долга в Соединенном Королевстве, - сказала Трасс.

Она добавила, что "будут еще более жесткие санкции против основных олигархов и главных организаций в России, которые ограничат доступ Москвы к финансовым рынкам в случае полномасштабного вторжения в Украину”.

Британским чиновникам придется разработать дополнительные законы для того, чтобы ограничить продажи суверенных долгов, сообщили западные чиновники. Это также повлияет на клиринговые транзакции.

Ранее

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц. Премьер-министр Борис Джонсон назвал это первым шагом.

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