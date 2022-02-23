России запретят продавать суверенный долг в Лондоне – глава МИД Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Великобритания остановит продажу России суверенного долга в Лондоне на фоне признания президентом РФ Владимиром Путиным так называемых “Л/ДНР”. Об этом заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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“Мы четко заявили, что собираемся ограничить доступ России к британским рынкам. Мы собираемся остановить российское правительство в повышении суверенного долга в Соединенном Королевстве, - сказала Трасс.
Она добавила, что "будут еще более жесткие санкции против основных олигархов и главных организаций в России, которые ограничат доступ Москвы к финансовым рынкам в случае полномасштабного вторжения в Украину”.
Британским чиновникам придется разработать дополнительные законы для того, чтобы ограничить продажи суверенных долгов, сообщили западные чиновники. Это также повлияет на клиринговые транзакции.
Ранее
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех юридических лиц. Премьер-министр Борис Джонсон назвал это первым шагом.