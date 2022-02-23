Росії заборонять продавати суверенний борг у Лондоні – глава МЗС Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Велика Британія зупинить продаж Росії суверенного боргу в Лондоні на тлі визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих “Л/ДНР”. Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“Ми чітко заявили, що збираємося обмежити доступ Росії до британських ринків. Ми збираємося зупинити російський уряд у підвищенні суверенного боргу у Сполученому Королівстві, - сказала Трасс.
Вона додала, що "будуть ще жорсткіші санкції проти основних олігархів та головних організацій в Росії, які обмежать доступ Москви до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну”.
Британським посадовцям доведеться розробити додаткові закони для того, щоб обмежити продажі суверенних боргів, повідомили західні чиновники. Це також вплине на клірингові транзакції.
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