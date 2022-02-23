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Росії заборонять продавати суверенний борг у Лондоні – глава МЗС Великої Британії

Росії заборонять продавати суверенний борг у Лондоні – глава МЗС Великої Британії

Київ • УНН

 • 163084 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Велика Британія зупинить продаж Росії суверенного боргу в Лондоні на тлі визнання президентом РФ Володимиром Путіним так званих “Л/ДНР”. Про це заявила міністерка закордонних справ Ліз Трасс, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

“Ми чітко заявили, що збираємося обмежити доступ Росії до британських ринків. Ми збираємося зупинити російський уряд у підвищенні суверенного боргу у Сполученому Королівстві, - сказала Трасс.

Вона додала, що "будуть ще жорсткіші санкції проти основних олігархів та головних організацій в Росії, які обмежать доступ Москви до фінансових ринків у разі повномасштабного вторгнення в Україну”.

Британським посадовцям доведеться розробити додаткові закони для того, щоб обмежити продажі суверенних боргів, повідомили західні чиновники. Це також вплине на клірингові транзакції.

Раніше

Велика Британія запровадила санкції проти п'яти російських банків та трьох юридичних осіб. Прем’єр-міністр Борис Джонсон назвав це першим кроком.

Українські Національні Новини

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