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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россии хватит ресурсов только на репарации: Данилов ответил спикеру совфеда

Киев • УНН

 • 221187 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера совета федерации рф валентины матвиенко о том, что россии "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Данилова.

россии хватит ресурсов только на репарации: Данилов ответил спикеру совфеда

Цитата

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: россии должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", – написал Данилов.

Ранее

Спикер совета федерации рф валентина матвиенко заявила, что россии якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", – отметила она.

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