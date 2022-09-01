россии хватит ресурсов только на репарации: Данилов ответил спикеру совфеда

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"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: россии должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", – написал Данилов.

Ранее

Спикер совета федерации рф валентина матвиенко заявила, что россии якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", – отметила она.