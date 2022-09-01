росії вистачить ресурсів лише на репарації: Данілов відповів речниці радфеду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відповів на заяву речниці ради федерації рф валентини матвієнко про те, що росії "вистачить ресурсів для перемоги" над Україною. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Данілова.
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"Валентині Матвієнко. "Рабі, подножці, грязі москви", людині без честі, проклятій своєю Батьківщиною, варто пам’ятати: росії має вистачити тільки одного ресурсу – на виплати репарацій і контрибуцій Україні, на масові поховання своїх військових і на справедливість вироку Гаазького трибуналу", – написав Данілов.
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Речниця ради федерації рф валентина матвієнко заявила, що росії нібито вистачить ресурсів для перемоги у повномасштабній війні проти України.
"Не має сумнівів, що у нас вистачить ресурсів для перемоги – ресурсів не лише матеріальних, а й інтелектуальних, моральних", – зазначила вона.