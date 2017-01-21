России нужны хорошие отношения с США - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Россия нуждается в хороших отношениях с США для решения многих проблем в мире и в собственном регионе, которое невозможно без Соединенных Штатов. Об этом в интервью BBC сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.
"Все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а какой будет подход президента Трампа - это большой вопрос", - сказал он.
Как сообщал УНН, встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит ожидать в ближайшие недели.