Росії потрібні добрі відносини з США - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Росія потребує добрих відносин із США задля вирішення багатьох проблем у світі та у власному регіоні, яке неможливе без Сполучених Штатів. Про це в інтерв’ю BBC сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН.
"Все, що ми можемо, так це висловлювати надію, ми хочемо хороших відносин з Америкою. Ми вважаємо, що ми не можемо вирішити безліч проблем в цьому світі і в нашому регіоні, які загрожують нашій країні, без співпраці з американцями. Ось чому нам конче потрібні добрі відносини з Вашингтоном, але, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ну а який буде підхід президента Трампа - це велике питання", - сказав він.
Як повідомляв УНН, зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Дональдом Трампом не варто очікувати в найближчі тижні.