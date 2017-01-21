Росії потрібні добрі відносини з США - Д.Пєсков

"Все, що ми можемо, так це висловлювати надію, ми хочемо хороших відносин з Америкою. Ми вважаємо, що ми не можемо вирішити безліч проблем в цьому світі і в нашому регіоні, які загрожують нашій країні, без співпраці з американцями. Ось чому нам конче потрібні добрі відносини з Вашингтоном, але, як то кажуть, для танго потрібні двоє. Ну а який буде підхід президента Трампа - це велике питання", - сказав він.

Як повідомляв УНН, зустрічі президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Дональдом Трампом не варто очікувати в найближчі тижні.