Россиянину объявили подозрение из-за "минирования" вокзала в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Россиянину, которого уличили за "минирование" железнодорожного вокзала города Киева, объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении 29-летнему гражданину Российской Федерации, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева", - говорится в сообщении.
Так, правоохранители установили, что 29 августа 2019 года мужчина позвонил на телефон спецлинии "102" и сообщил оператору, о том, что в камерах хранения на первом и втором этажах вокзального комплекса станции Киев-Пассажирский и в залах ожидания находятся взрывные устройства.
"Правоохранители и пиротехники, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили", - отмечается в сообщении.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.
Напомним, в столице правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о заминировании Дарницкого железнодорожного вокзала в столице.