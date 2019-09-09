Росіянину оголосили підозру через "мінування" вокзалу в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Росіянину, якого викрили за “мінування” залізничного вокзалу міста Києва, оголошено про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
“Київською місцевою прокуратурою № 9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста Києва”, — йдеться в повідомленні.
Так, правоохоронці встановили, що 29 серпня 2019 чоловік зателефонував на телефон спецлінії “102” та повідомив оператора, про те, що у камерах схову на першому та другому поверхах вокзального комплексу станції Київ-Пасажирський та у залах очікування знаходяться вибухові пристрої.
“Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не виявили”, — зазначається в повідомленні.
Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.
Нагадаємо, у столиці правоохорнці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Дарницького залізничного вокзалу у столиці.