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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 68098 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 83848 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 86540 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108911 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100865 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111725 просмотра

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Россиянина приговорили к 10 годам заключения за убийство девушки в Киевской области

Россиянина приговорили к 10 годам заключения за убийство девушки в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 9624 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киевской области осудили на 10 лет россиянина, который в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с 19-летней девушкой выстрелил ей в голову. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"В декабря 2016 года неоднократно судимый мужчина 1979 года рождения, гражданин Российской Федерации, вместе со своим товарищем 1980 года и 19-летней девушкой распивал спиртные напитки. После этого между мужчиной и подругой возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник, применяя физическую силу к девушке, повалил ее на пол и сидя на ней, приставил пистолет к голове потерпевшей и выстрелил. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы девушка умерла", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечается, товарищ злоумышленника, который все это время находился в квартире, где произошло убийство, скрыл совершения преступления и не сообщил правоохранителям об известных ему обстоятельствах. Кроме этого, человек помог злоумышленнику вынести труп потерпевшей из помещения квартиры на улицу, где последние вызвали такси и положили его в салон автомобиля.

Злоумышленники сказали таксисту, чтобы он отвез тело девушки в больницу, потому что ей якобы стало плохо. Таксист, понимая, что девушка уже мертва, отвез ее тело в одно из сел Фастовского района и оставил его на обочине дороги.

Действия гражданина РФ квалифицированы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, действия товарища обвиняемого по ч.1 ст.396 (заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления) УК Украины.

Россиянин признан виновным в совершении умышленного убийства потерпевшей и осужден на 10 лет лишения свободы, его товарищ приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы.

Как сообщал УНН, мужчина расстрелял вора, который залез в его дом в Киевской области.

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