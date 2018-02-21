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Росіянина засудили до 10 років ув'язнення за вбивство дівчини на Київщині

Росіянина засудили до 10 років ув'язнення за вбивство дівчини на Київщині

Київ • УНН

 • 9624 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Київській області засудили на 10 років росіянина, який у стані алкогольного сп'яніння під час сварки з 19-річної дівчиною вистрелив їй у голову. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

“У грудні 2016 року неодноразово судимий чоловік 1979 року народження, громадянин Російської Федерації, спільно зі своїм товаришем 1980 року народження та 19-річною дівчиною розпивав спиртні напої. Після цього між чоловіком та його подругою виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник, застосовуючи фізичну силу до дівчини, повалив її на підлогу та сидячи на ній, приставив пістолет до голови потерпілої і вистрелив. Від отриманої закритої черепно-мозкової травми дівчина померла”, — повідомили у прокуратурі.

Як зазначається, товариш зловмисника, який весь цей час перебував у квартирі, де сталося вбивство, приховав скоєння злочину і не повідомив правоохоронцям про відомі йому обставини. Окрім цього, чоловік допоміг зловмиснику винести труп потерпілої із приміщення квартири на вулицю, де останні викликали таксі та поклали його до салону автомобіля.

Зловмисники сказали таксисту, щоб він відвіз тіло дівчини до лікарні, бо їй начебто стало зле. Таксист, розуміючи, що дівчина вже мертва, відвіз її тіло до одного з сіл Фастівського району і залишив його на узбіччі дороги.

Дії громадянина РФ кваліфіковано за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України, дії товариша обвинуваченого за ч.1 ст.396 (заздалегідь не обіцяному приховуванні особливо тяжкого злочину) КК України.

Росіянина визнано винним у вчиненні умисного вбивства потерпілої та засуджено на 10 років позбавлення волі, його товариша засуджено до 2 років 2 місяців позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, чоловік розстріляв крадія, який заліз до його будинку на Київщині.

Українські Національні Новини

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