Росіянина засудили до 10 років ув'язнення за вбивство дівчини на Київщині

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Київській області засудили на 10 років росіянина, який у стані алкогольного сп'яніння під час сварки з 19-річної дівчиною вистрелив їй у голову. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.