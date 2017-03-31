Россиянина И.Кесаева могут судить заочно - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Владелец монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" Игорь Кесаев находится на территории РФ, в отношении него возможна процедура заочного осуждения. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передает корреспондент УНН.
"Господин Кесаев находится на территории РФ, поэтому пока не имеем с ним контакта. И сегодняшние обыски как раз имеют цель получить документы, на основе которых и будут сформированы подозрения, подозрения ко всем, кто нарушал наше законодательство, тем самым способствуя финансированию терроризма", - сказал Ю.Луценко.
По его словам, речь идет о руководстве компании ООО "Мегаполис/Тедис Украина", а также о представителях государственных органов, которые должны не допустить создания монополии и нарушений решение СНБО.
Ю.Луценко отметил, что, по данным следствия, на всем постсоветском пространстве была создана искусственная монополия "Мегаполис".
"Кто и что способствовало созданию такой монополии (в Украине - ред.), следствие установит и оценит действия прежнего, тогдашнего (в 2012 году - ред.) руководства АМКУ. В связи с этим сегодня идут также выемки документов", - сказал Ю.Луценко.
Он добавил, что в ГПУ нет данных, въезжал ли И.Кесаев на территорию Украины после Революции достоинства. Он общался с фирмами транзитными дистанционно.
"Нами установлено, что фактически Московская юридическая фирма управляла всеми действиями, в том числе финансовыми, "Мегаполиса", затем "Тедис Украина".
"Что касается самого господина Кесаева, конечно, если ему будет объявлено подозрение, то исключительно в заочном порядке. Нас больше интересует сейчас финансовая часть, прекращение финансового фонтана, который незаконно выводил деньги из Украины", - сказал Ю.Луценко.
Ю.Луценко добавил, что все руководство "Тедис" находится в Украине.
Как сообщал УНН, Ю.Луценко ранее сообщил, что из-за вывода предприятием миллиардов гривен за границу проводятся обыски.