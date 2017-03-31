Россиянина И.Кесаева могут судить заочно - Генпрокурор

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66114 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108304 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166131 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121886 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119825 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114231 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105371 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107314 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103770 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157279 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россиянина И.Кесаева могут судить заочно - Генпрокурор

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Владелец монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО "Мегаполис Украина" Игорь Кесаев находится на территории РФ, в отношении него возможна процедура заочного осуждения. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передает корреспондент УНН.

"Господин Кесаев находится на территории РФ, поэтому пока не имеем с ним контакта. И сегодняшние обыски как раз имеют цель получить документы, на основе которых и будут сформированы подозрения, подозрения ко всем, кто нарушал наше законодательство, тем самым способствуя финансированию терроризма", - сказал Ю.Луценко.

По его словам, речь идет о руководстве компании ООО "Мегаполис/Тедис Украина", а также о представителях государственных органов, которые должны не допустить создания монополии и нарушений решение СНБО.

Ю.Луценко отметил, что, по данным следствия, на всем постсоветском пространстве была создана искусственная монополия "Мегаполис".

"Кто и что способствовало созданию такой монополии (в Украине - ред.), следствие установит и оценит действия прежнего, тогдашнего (в 2012 году - ред.) руководства АМКУ. В связи с этим сегодня идут также выемки документов", - сказал Ю.Луценко.

Он добавил, что в ГПУ нет данных, въезжал ли И.Кесаев на территорию Украины после Революции достоинства. Он общался с фирмами транзитными дистанционно.

"Нами установлено, что фактически Московская юридическая фирма управляла всеми действиями, в том числе финансовыми, "Мегаполиса", затем "Тедис Украина".

"Что касается самого господина Кесаева, конечно, если ему будет объявлено ​​подозрение, то исключительно в заочном порядке. Нас больше интересует сейчас финансовая часть, прекращение финансового фонтана, который незаконно выводил деньги из Украины", - сказал Ю.Луценко.

Ю.Луценко добавил, что все руководство "Тедис" находится в Украине.

Как сообщал УНН, Ю.Луценко ранее сообщил, что из-за вывода предприятием миллиардов гривен за границу проводятся обыски.

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